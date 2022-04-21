Цены снизились на 40−50%: кто и почем арендует жилье в Киеве

Около 17 тыс. переселенцев приехали в столицу, арендаторы переезжают в квартиры получше — кто снимает жилье во время войны, сообщает Новое время.

Рынок аренды жилья Киева постепенно оживает. В столицу приезжают жители восточной Украины, для которых столица — это тыл, говорит директор АН Брок-Риелти Дмитрий Корчев.

В Киеве, по информации мэрии, зарегистрировано около 17 тыс. внутренне перемещенных лиц. Некоторые арендаторы съезжают из квартир, владельцы которых на время военных действий отказались предоставлять скидки. Сейчас арендовать жилье в столице можно на 40−50% дешевле, чем еще два-три месяца назад.

Активность растет

После вторжения России в Украину рынок аренды Киева замер. Опрошенные риелторы рассказывают, что первые три-четыре недели к ним никто не обращался с вопросом о поиске жилья. Многие арендаторы уехали, а единой стратегии поведения у арендодателей не было. Одни — отменили плату за март и апрель, другие — предоставили скидки, а третьи — попросили оплачивать съем жилья по полной стоимости.

"Некоторые арендодатели и сейчас готовы принимать беженцев с восточных областей в своих квартирах бесплатно. Платить нужно только за коммунальные услуги" , — говорит Корчев.

В любом случае, платить довоенные ставки, они не готовы.

Переселенцы рассчитывают снять квартиры подешевле. Например, за 4 тыс. грн в месяц готовы арендовать двух-трехкомнатные квартиры в Печерском или Шевченковском районах столицы. Один из предпочтительных вариантов — ЖК Новопечерские липки, где стоимость 1-комн. квартиры в довоенное время превышала $100 тыс.

Но таких цен на аренду в Киеве сейчас нет, говорит вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал. Сейчас, по его словам, жилье в среднем на 40−50% дешевле, чем во время войны. Например, квартиру в спальном районе, которая еще два месяца назад сдавалась за 10 тыс. грн в месяц, сейчас можно снять за 6 тыс. грн в месяц.

"Но эта плата устанавливается не на год, а всего на два месяца" , — уточняет Топал.

Наличие жилья — одна из причин, по которой в Киев едут переселенцы с востока, говорят опрошенные НВ Бизнес риелторы. Снять дом или квартиру в западных регионах сейчас практически невозможно, а цены гораздо выше столичных. Например, за 1-комн. квартиру во Львове могут просить до $1 тыс. в месяц. И желающие снимать жилье за такие деньги находятся.

Что будет с ценами

Ежедневно в Киев возвращается до 20−30 тыс. жителей, говорят в Киевской горгосадминистрации. Но пока это не влияет на стоимость аренды. Топал говорит, что арендодатели рассчитывают вернуть размер платы на аренду жилья на довоенный уровень после завершения боевых действий.

Но все будет зависеть и от экономической ситуации — какую поддержку Украина получит от западных стран, сможет ли украинский бизнес платить довоенную зарплату и вернутся ли арендаторы в Киев. Некоторые из них уехали в страны ЕС, получили разрешения на работу и будут думать над возвращением.