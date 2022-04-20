Мэр Мариуполя призвал эвакуироваться из города
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал мариупольцев эвакуироваться из города, сообщает пресс-служба.
Сегодня в 14:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье.
Точка сбора и посадки людей в автобусы – улица Таганрогская напротив Пивзавода.
С последующей дополнительной посадкой людей в двух локациях:
- Проспект Победы, 1 возле заводоуправления Азовстали
- Бульвар Шевченко на кольце возле Порт-Сити.
Маршрут движения колоны: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.
"Родные мариупольцы, за эти долгие и невероятно тяжелые дни вы выживали в нечеловеческих условиях. Вы находились в информационном вакууме, без доступа к какой-либо информации. Вы могли слышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное – вас ждут в Запорожье. Там безопасно.
Не бойтесь и эвакуируйтесь в Запорожье, где вы получите всю необходимую помощь – продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а главное – вы будете в безопасности", - сказал Бойченко.
Он отметил, что уже 200 тысяч мариупольцев смогли выехать из города, они уже в безопасности.
"Обращаюсь к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности. Если у вас остались родственники в Мариуполе, пытайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", - добавил он.