Малюська рассказал, когда заработает реестр прав на имущество
Министерство юстиции вернет возможность проведения сделок и регистраций купли-продажи недвижимости в течение месяца, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью.
"Наша цель – в течение нескольких недель, возможно месяца, вернуть возможность проведения сделок и регистраций купли-продажи недвижимости, как в довоенный период – на территориях, где боевые действия не ведутся", – сообщил он.
Минюст будет предлагать Кабмину установить правило, при котором если собственник приобрел имущество менее месяца назад – он его не сможет продать.
"То есть нотариус не зарегистрирует отчуждение. Чтобы не создавать цепочки недобросовестных выгодоприобретателей, у которых невозможно даже через суд имущество вернуть", – заявил министр.
В настоящее время работа реестра прав на недвижимое имущество ограничена, в том числе, в связи с возможными мошенническими схемами.
"Типичная рейдерская схема: когда ставится несколько "прокладок" (фирм-посредников), мгновенно за один вечер имущество продается несколько раз и потом его не вернешь", - рассказал Малюська.