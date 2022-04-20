Малюська рассказал, когда заработает реестр прав на имущество

Министерство юстиции вернет возможность проведения сделок и регистраций купли-продажи недвижимости в течение месяца, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью.

"Наша цель – в течение нескольких недель, возможно месяца, вернуть возможность проведения сделок и регистраций купли-продажи недвижимости, как в довоенный период – на территориях, где боевые действия не ведутся" , – сообщил он.

Минюст будет предлагать Кабмину установить правило, при котором если собственник приобрел имущество менее месяца назад – он его не сможет продать.

"То есть нотариус не зарегистрирует отчуждение. Чтобы не создавать цепочки недобросовестных выгодоприобретателей, у которых невозможно даже через суд имущество вернуть" , – заявил министр.

В настоящее время работа реестра прав на недвижимое имущество ограничена, в том числе, в связи с возможными мошенническими схемами.