Подоляк: в РФ будет внутренний конфликт из-за санкций, она пойдет ко дну
Санкции против России со временем приведут к тому, что в самой стране случится внутренний конфликт из-за роста цен и безработицы, высокой инфляции и обесценивания рубля. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью, сообщает Новое время.
На вопрос о том, как советник оценивает возможность России переждать санкции, он ответил:
"Вы задаете вопрос о том, сможет ли она существовать на уровне XV или XVI века. У них не будет ничего — ни комфорта, ни денег, ни технологий. Отдельная небольшая часть людей привыкла к комфорту (это Москва и Санкт-Петербург), а все остальные могут жить в землянках", – считает Подоляк.
Он считает, что когда у россиян будет
"рост безработицы, рост цен на продукты питания" (который уже есть), а также
"дефициты продуктов питания, очень высокая инфляция, обесценивание рубля — это создаст внутренний конфликт".
"Они будут давить на свою элиту, потому что могут жить в таборе, но все же хотят есть. То есть, холодильник победит", – утверждает советник главы ОП.
Вопрос только в том, по словам Подоляка,
"за счет каких санкций и как скоро это будет".
"Если будут санкции на энергоносители, то это будет очень и очень быстро — месяц, два, три максимум. Если не будет этих санкций, может 8-12 месяцев. Это не вопрос корреляции с войной. Россия все равно будет идти ко дну", – подытожил он.