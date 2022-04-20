Подоляк: в РФ будет внутренний конфликт из-за санкций, она пойдет ко дну

Санкции против России со временем приведут к тому, что в самой стране случится внутренний конфликт из-за роста цен и безработицы, высокой инфляции и обесценивания рубля.﻿ Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью, сообщает Новое время.

На вопрос о том, как советник оценивает возможность России переждать санкции, он ответил:

"Вы задаете вопрос о том, сможет ли она существовать на уровне XV или XVI века. У них не будет ничего — ни комфорта, ни денег, ни технологий. Отдельная небольшая часть людей привыкла к комфорту (это Москва и Санкт-Петербург), а все остальные могут жить в землянках", – считает Подоляк.

Он считает, что когда у россиян будет "рост безработицы, рост цен на продукты питания" (который уже есть), а также "дефициты продуктов питания, очень высокая инфляция, обесценивание рубля — это создаст внутренний конфликт" .

"Они будут давить на свою элиту, потому что могут жить в таборе, но все же хотят есть. То есть, холодильник победит", – утверждает советник главы ОП.

Вопрос только в том, по словам Подоляка, "за счет каких санкций и как скоро это будет" .