Bloomberg: поставки российской нефти морем упали на четверть

Экспорт российской нефти на прошлой неделе снизился на 25% во всех портах страны за неделю, закончившуюся 15 апреля, больше всего сократились потоки через Черное море.﻿ Об этом ссылаясь на Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Объемы, направляемые в Азию из портов на побережьях Черного моря, Балтии и Арктики, упали до самого низкого уровня за два месяца.

В общей сложности 30 танкеров загрузили из российских экспортных терминалов около 21,8 млн баррелей. Таким образом, средние морские потоки нефти составляли 3,12 млн баррелей в сутки, что на 25% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

По нынешним ставкам экспортной пошлины на сырую нефть, такие недельные поставки принесут Кремлю около 181 млн долл., что на 60 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

Хотя такое падение экспортных потоков существенно, оно лишь возвращает их к уровню марта, отмечает Bloomberg. Цифры могут колебаться в зависимости от погоды в портах.

В течение недели наблюдалось сокращение экспорта нефти из всех четырех экспортных регионов РФ. Так, поставки нефти Urals и Siberian Light по терминалам в Балтийском и Черном морях сократились на 770 тыс. баррелей в сутки, или на 30%. При этом экспорт из черноморского порта Новороссийск обвалился почти на 60%.

Объемы поставок из трех восточных терминалов страны на побережье Тихого океана сократились на 205 тысяч баррелей в сутки или на 17%. Грузы из Мурманска, где перерабатывается нефть, произведенная вдоль арктического побережья, также снизились и сократились на 57 тысяч баррелей в сутки, или на 15%.

Напоминаем:

Российские нефтекомпании продолжают сокращать нефтепереработку из-за сложностей с экспортом продукции на фоне санкций ЕС и США – за первую половину апреля среднесуточный объем переработки снизился на 6%.