В Украине создали чат-бот для поиска пропавших без вести детей

Нацполиция Украины создала чат-бот, который должен упростить процедуру подачи информации о ребенке, пропавшем без вести или связь с которым отсутствует, в органы полиции, сообщает Новое время.

Такой ресурс был создан, чтобы появился дополнительный способ поиска детей, в связи с тем, что вторжение войск РФ на территорию Украины несет ряд жестких мер включая геноцид украинского народа, в том числе это касается и детей.

Отмечено, что информация, которая поступит в @poshukditei_bot﻿, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции в кратчайшие сроки с принятием соответствующих мер в соответствии с законодательством.