Песков: в рамках переговоров в Киев передан проект документа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, и мяч - на стороне Киева".﻿ Об этом, ссылаясь на комментарий Пескова российским журналистам 20 апреля, сообщает Украинская правда.

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа", – сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь главы страны-агрессора в очередной раз заявил, что "украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, своих слов, постоянно их меняет" .

По словам Пескова, "в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия" .

В то же время, на данный момент непонятно, о каком проекте идет речь и когда он был передан.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Офис президента Украины.