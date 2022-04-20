Подоляк: идея по обмену принадлежит Медведчуку, но РФ его игнорирует

Задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук предложил обменять себя на жителей и защитников окруженного Мариуполя. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "НВ".

Подоляк считает, что Медведчук является элементом войны, одним из тех, кто спровоцировал полномасштабную агрессию РФ против Украины.

Он добавил, что Медведчук сам хочет найти выход из ситуации, потому что понял, что просто менять его никто не будет.

"У него будут большие проблемы, потому что ему придется давать показания, что он делал с 2014 года в Украине; почему его деятельность привела к столь масштабному вмешательству Российской Федерации на нашу территорию. Это была его инициатива: предложить себя в обмен на жителей и защитников Мариуполя" , - рассказал Подоляк.

Он добавил, что Россия игнорирует обращение Медведчука.