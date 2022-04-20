ГУР: РФ планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях

Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, сообщает ГУР.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной «мобилизации». После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить «мобилизованных» украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов, отмечает ГУР.

Как сообщалось ранее, для проведения «референдумов» заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения «гуманитарной помощи» или социальных выплат. В день голосования сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

Указанная спецоперация преследует следующие цели: