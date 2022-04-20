Энергорегулятор отобрал лицензии у 5 связанных с РФ компаний

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, аннулировала лицензии компаниям, связанным со страной-агрессором, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"НКРЭКУ вместе со Службой безопасности Украины было установлено, что деятельность отдельных компаний-лицензиатов на территории нашей страны контролируется резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

После документального подтверждения установления контроля за деятельностью лицензиата в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", резидентами государств, совершающими вооруженную агрессию против Украины, в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "Об обороне Украины", регулятор аннулировал лицензии пяти компаниям" , - говорится в сообщении.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на открытом заседании 20 апреля 2022 года.

В частности, были аннулированы лицензии:

ООО "ИСТЭК" на право осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, ТЭС, АЭС, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии;

ООО "АЛАКОР СИТИ" на право осуществления хозяйственной деятельности по снабжению природным газом;

ООО "СТИЛ ЭНЕРДЖИ" на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю;

ООО "ЭКОПРОМЕНЕРГИЯ" на право ведения хозяйственной деятельности по производству электрической энергии;

ООО "ПВ СОЛАР СТЕЙШН" на право ведения хозяйственной деятельности по производству электрической энергии.

Конечными бенефициарами указанных компаний являются граждане РФ.