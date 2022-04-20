Арестович о заявлении Пентагона: авиапарк Украины увеличился
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление Пентагона о предоставлении Украине боевых самолетов. Он заявил, что парк самолетов нашей страны увеличился, но как именно – не прибег к подробностям. Об этом, со ссылкой на заявление Арестовича в эфире марафона FREEDOM, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Это такая сложная история. Давайте скажем так, парк самолетов Украины увеличился. А то как, пока не будем подробности предоставлять", - сказал он.
Накануне в Пентагоне заявляли о том, что Украина получила дополнительные истребители из других стран, но не из США, а также запчасти к ним.
После чего в ВСУ опровергли информацию о получении от стран партнеров боевых самолетов.
Там заявили, что Украине были переданы только запчасти и комплектующие для ремонта летательных аппаратов.
Кроме того, Офис президента опубликовал видео нового брифинга советника главы ОП о ситуации по российскому вторжению.
В частности, Арестович заявил, что ситуация остается контролируемой военно-политическим руководством Украины.
Что касается ситуации на местах, то советник главы ОП сообщил следующую информацию:
- на Киевском, Черниговском и Сумском направлениях — противник наступление не ведет;
- в Харьковской области идут бои — несколько населенных пунктов освобождены;
- противник пытался штурмовать Рубежное и Попасную – был отбит;
- на Запорожском направлении ВСУ ведут активную маневренную оборону;
- на Херсонском – враг пытается наступать в сторону Николаева.