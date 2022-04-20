Арестович о заявлении Пентагона: авиапарк Украины увеличился

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление Пентагона о предоставлении Украине боевых самолетов. Он заявил, что парк самолетов нашей страны увеличился, но как именно – не прибег к подробностям.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление Арестовича в эфире марафона FREEDOM, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Это такая сложная история. Давайте скажем так, парк самолетов Украины увеличился. А то как, пока не будем подробности предоставлять" , - сказал он.

Накануне в Пентагоне заявляли о том, что Украина получила дополнительные истребители из других стран, но не из США, а также запчасти к ним.

После чего в ВСУ опровергли информацию о получении от стран партнеров боевых самолетов.

Там заявили, что Украине были переданы только запчасти и комплектующие для ремонта летательных аппаратов.

Кроме того, Офис президента опубликовал видео нового брифинга советника главы ОП о ситуации по российскому вторжению.

В частности, Арестович заявил, что ситуация остается контролируемой военно-политическим руководством Украины.

Что касается ситуации на местах, то советник главы ОП сообщил следующую информацию: