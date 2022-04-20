У Зеленского рассказали о деоккупации юга Украины
Руководство Украины имеет стратегию по деокупации всех населенных пунктов на юге Украины. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Украинская правда.
"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", - сказал Подоляк УП.
Подоляк подчеркнул, что государство "точно не забыло" о своих людях, вынужденных проживать во временно оккупированных городах юга страны. По его словам, офис президента имеет всю оперативную информацию о том, что там происходит.
Подоляк также добавил, что власти "практически в онлайн режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести какие-то фейковые референдумы или каким-либо другим способом создать впечатление, что в этих городах возможен демонический "русский мир".
Представитель ОП подчеркнул, что сейчас "даже самим российским варварам" понятно, что никто их не ждал на нашей земле.