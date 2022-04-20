Маркушин: в Ирпене обнаружили мощную авиабомбу – просят эвакуироваться

В Ирпене, в районе военного госпиталя, обнаружена мощная авиационная бомба. Вывезти ее невозможно. Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин в Telegram.

Он добавил, что саперы будут ее обезвреживать около 16:00.

"Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас микрорайоном будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня" , - написал он.

В КГГА предупредили жителей правого берега столицы, что они могут услышать громкий звук.