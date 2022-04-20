ОВА: в Попасной и Рубежном до конца войны не удастся возобновить подачу света, газа и воды

Свет, газ и водоснабжение не восстановить до завершения войны в Попасной, Рубежном, части сел Горной общины, поскольку инфраструктура там почти уничтожена. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Подсчитать инфраструктурный ущерб в городах и селах, где стоит техника вражеской армии, сейчас невозможно. Россияне уничтожают подстанции и насосные станции, захватывают населённые пункты, а затем не могут там ничего отремонтировать" , - написал он.

Так, вчера, 19 апреля, враг повредил высоковольтную линию напряжением 300 кВ. Авария достаточно серьезная – свет исчез в более чем 200 населенных пунктах, временно оккупированных.

Без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (109 173 абонента) – 30 полностью и восемь частично.

Обесточены 34 населенных пункта – 21 полностью и 13 частично. 104 343 потребителя находятся без электроэнергии.

Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частично в Северодонецке и Лисичанске. Без централизованной подачи воды также населённые пункты, поставщиком которых является КП "Попаснянский районный водоканал".