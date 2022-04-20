Глава Херсонщины: оккупанты на первые числа мая готовят незаконный "референдум"

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута располагает информацией, что российские оккупанты готовят псевдореферендум в области на начало мая.﻿﻿ Об этом Геннадий Лагута рассказал в интервью, сообщает Радио Свобода.

"К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: то ил "референдум", то ли как это еще назвать…

Могу прокомментировать только так: вся Херсонщина ждет освобождения, она украинская. Она хочет жить в единой, мирной, славной, соборной Украине. И жить мирно – так, как мы жили и развивались. И, поверьте мне, проработав неполных четыре месяца в своей должности (скажу): у нас было столько планов, столько идей, столько развития… Но мы их выполним.

Поэтому закончу я комментарий (по поводу) "референдума" так: как бы его ни назвали, что бы они ни сделали, это будет фальсификация и совершенно незаконно" , - сказал он. ﻿

Относительно попытки оккупантов назначить "главу" Херсонщины Лагута сказал, что "у них нет кандидата, потому что все жители Херсонщины отказываются от этого".

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