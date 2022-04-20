МВФ прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины до 17,8% ВВП

Дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году из-за развязанной Россией войны увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году, такой прогноз дает Международный валютный фонд (МВФ), сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованному им в среду Фискальному монитору, в последующие годы дефицит будет оставаться также на очень высоком уровне: 2023 – 13,1% ВВП, 2024 – 11,9% ВВП, 2025-2026 годы – 10,9-10,8% ВВП.

Лишь в 2027 году, по оценкам Фонда, дефицит упадет ниже 10% ВВП и составит 9,3% ВВП.

МВФ уточняет, что речь идет в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает также местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании и т.д. В Украине в последние годы он практически совпадал с дефицитом госбюджета, однако ранее он был выше за счет, в частности, дефицита НАК "Нафтогаз Украины".

Фонд уточнил, что первичный дефицит госбюджета Украины в этом году, согласно ожиданиям, расширится до 13,4% ВВП с 1% ВВП в прошлом году. В следующем году он снизится до 7,3% ВВП, в 2024-м – до 5,8% ВВП, в 2025-м – до 4,9% ВВП, в 2026-м – до 5,2% ВВП и в 2027-м – до 4,1% ВВП.