Укрпочта остановила продажу в отделениях марок с русским военным кораблем

Государственная Укрпочта продала через отделение 700 тысяч популярных марок «Русский военный корабль, иди на*уй» и остановила продажу. Еще 100 тысяч продадут через онлайн-магазин, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Facebook глава правления госкомпании Игорь Смелянский.

"Единственное исключение – это наше отделение на Майдане в Киеве. Там с 13:00 сегодня будут продаваться марки тем 1500+ клиентам, кто вчера не смог их получить и записался в список. Я обещал, что они получат свои марки, и я выполню это" , — написал Смелянский.

Он добавил, что компания ограничит продажу через интернет-магазин: можно будет купить не больше двух листов за один заказ.

"Начиная с четверга, в нашем интернет-магазине смогут приобрести марки (2 листа на 1 заказ) те, кто раньше сделал заказ в первые дни, а с пятницы - любой клиент в Украине или за ее пределами. Таким образом, еще более 8300 клиентов смогут получить марки», — заявил глава Укрпочты .

Общий тираж составляет 1 млн марок. Остальной тираж будет предоставлен для официальных делегаций, музейных фондов и филателистических абонементов.

Кроме того, каждый сотрудник Укрпочты сможет получить одну марку. Небольшая часть будет выделена для поддержки маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями.

"Будет ли дополнительный тираж этой марки? Нет. Но мы нашли выход, как именно эта серия с кораблем будет продолжена, поэтому ждите сообщения в начале следующей недели, как только мы подпишем все технические моменты. Майки и другие вещи с маркой уже совсем скоро будут в нашем интернет-магазине и отделениях», — написал Смелянский .

Автор фразы о «русском военном корабле», пограничник Роман Грибов, вернулся из плена домой и 29 марта получил награду «За заслуги перед Черкащиной».