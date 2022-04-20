CNN: в США не видят подготовки РФ к применению ядерного оружия

Вооруженные силы США постоянно следят за ядерным арсеналом России и пока не видят признаков подготовки к его применению. Однако, сегодня такая угроза выше, чем во время холодной войны.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По словам источников телеканала в Министерстве обороны США, пока нет признаков того, что Россия предприняла какие-либо шаги по подготовке ядерного оружия к применению во время войны в Украине.

Но собеседники подчеркивают, что вероятность использования Владимиром Путиным любого вида таких вооружений находится на уровне 1%.

При этом в Минобороны США отмечают, что сегодня угроза применения Россией ядерного оружия намного выше, чем в вовремя холодной войны.

Накануне в России заявили, что не рассматривают применение ядерного оружия в войне против Украины.