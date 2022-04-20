Минэкономики: Латвия откажется от российского газа в 2023 году

Правительство Латвии решило прекратить импорт природного российского газа с 1 января 2023 года, сообщает Дело.

Об этом сообщил министр экономики Латвии Янис Витенбергс, передает издание ERR.

Он назвал это решение историческим, ведь оно поможет укрепить энергетическую безопасность Латвии. Правительство уже передало соответствующий законопроект в парламент, который предусматривает внесение необходимых изменений в законодательство.

"Первый шаг Латвии - договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал", - рассказал Витенбергс .

Кроме того, правительство Латвии приняло решение создать резерв сжиженного природного газа на Инчукалнском газохранилище.

Напомним, Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившимся независимости от поставок российского газа, заявил литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис. По его словам, такой отказ явился результатом долговременной и последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений.

При этом вскоре, возможно, вся Европа откажется от российского газа, ведь президент РФ Владимир Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.