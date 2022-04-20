ООН: Украину с начала войны покинули более 5 млн человек

По состоянию на 19 апреля более 5 миллионов человек уехали из Украины из-за войны, которую развязала Российская Федерация. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает Укринформ.

Отмечается, что большинство выехало в Польшу – более 2,8 млн человек. В Румынию выехали более 757 тыс. человек, в Россию – более 549 тыс., Венгрию – 471 тыс., Молдову – более 426 тыс., Словакию – более 342 тыс. и Беларусь – более 23 тыс. человек.

Согласно последней оценке Международной организации по миграции ООН (МОМ), еще 7,1 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами, то есть они остались в стране, но были вынуждены уехать из собственного дома.