Bloomberg: часть путинской элиты считает войну в Украине крупной ошибкой

Некоторые члены путинской элиты в правительстве и на государственных предприятиях считают, что вторжение российских войск в Украину было катастрофической ошибкой, которая вернёт страну на много лет назад. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на десяток собеседников, знакомых с ситуацией, сообщает Укринформ.

По словам представителей элиты из окружения президента РФ, они в настоящее время не видят, что Путин изменит свой текущий курс. Более того, Путин отверг попытки других чиновников предупредить его о катастрофических экономических и политических последствиях, нависших над страной в результате западных санкций.

В то же время, часть из топ-инсайдеров пришла к мнению, что стремление Путина продолжить вторжение грозит России годами изоляции и усилением напряженности, из-за которых её экономика пострадает, её безопасность будет скомпрометирована, а её глобальное влияние разрушено.

Отмечается, что сейчас только несколько бизнесменов-магнатов сделали завуалированные заявления, ставя под сомнение стратегию кремля в Украине, но многие мощные игроки ещё слишком боятся репрессий в отношении людей с другой точкой зрения, чтобы публично выражать своё мнение.