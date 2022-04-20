В Польше произошли взрывы на шахте, есть погибшие

На шахте Пневек в польской Силезии в результате двух взрывов метана погибли по меньшей мере пять человек и более 20 пострадали, сообщает Корреспондент.

Как информировали местные медиаресурсы, несчастный случай произошел после полуночи 20 апреля. На руднике в то время находились 42 шахтера. По уточненной информации, взрывов было два. Второй, более мощный, произошел уже после того, как первая спасательная команда зашла искать людей.

Среди семи человек, судьба которых неизвестна, также есть спасатели. Трое шахтеров, которых считали пропавшими, нашли мертвыми, еще один человек скончался по пути в больницу.

В настоящее время поиски приостановлены из-за очень высокой концентрации метана, что может привести к новому взрыву. На место происшествия прибыл премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Польша и Чехия подписали соглашение об урегулировании спора по поводу угледобывающей шахты Туров.