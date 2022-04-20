Япония выдворила восемь российских дипломатов

В среду, 20 апреля, восемь российских дипломатов покинули Японию.﻿ Рейс с дипломатами и членами их семей вылетел из аэропорта Ханэда вскоре после полудня по местному времени, сообщает Укринформ.

Как отмечает издание NHK, решение о высылке было принято японскими властями две недели назад с целью усилить давление на Москву в связи с российским вторжением в Украину.

По словам источников издания, некоторые из высланных дипломатов являются сотрудниками Главного разведывательного управления или Службы иностранной разведки России. Полицейские органы признали некоторых из них "лицами, представляющими оперативный интерес".

Предполагается, что эти люди занимались шпионской деятельностью, являясь сотрудниками дипломатического и торгового представительств России в Японии.

Для Японии высылка сразу нескольких иностранных дипломатических сотрудников является редкостью.

Ранее сегодня палата советников Японии на пленарном заседании 20 апреля проголосовала за законопроекты об ужесточении санкций против России.