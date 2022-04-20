Государственная служба Украины вместе с мобильными операторами тестирует экстренное оповещение технологии Cell Broadcast.﻿ Об этом заявила пресс-служба ГСЧС, сообщает Укринформ.

"ГСЧС совместно с мобильными операторами Киевстар, Vodafone, lifecell продолжает﻿ развертывание системы оповещения с использованием технологии Cell ﻿ Broadcast. В настоящее время проводится тестирование экстренного оповещения населения с помощью данной технологии" , - информировали спасатели в Фейсбуке.

В течение периода тестирований на экране телефона абонентов мобильных операторов могут появляться сообщения над всеми программами или заблокированным экраном, которые будут сопровождаться громким сигналом. Об окончании тестового периода и запуске системы абонентов будет дополнительно сообщено.

В ГСЧС отмечают, что такое оповещение будет использоваться для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях.