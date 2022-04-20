Мэр Николаева сообщил, что город покинули около 40% жителей

Около 40% жителей Николаева покинули город в связи с постоянными обстрелами российских войск.﻿ Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич, сообщает Укринформ.

"До войны в Николаеве было около 500 тыс. населения, у нас город-полумиллионник. Точных данных по количеству выехавших людей нет, мы не регистрируем такие данные, но по количеству собираемого мусора и использования питьевой воды – 40% жителей уже покинули город" , – рассказал Сенкевич телеканалу Белсат, видео эфира которого опубликовал у себя в Телеграме.

По его словам, если месяц назад покинуть Николаев было сложно, то сегодня выехать из города можно, и городские власти предоставляют бесплатный транспорт для эвакуации населения.

"Сегодня можно выехать. Еще месяц назад Николаев был взят в кольцо. Так как город находится на двух реках, российские оккупанты перешли одну реку и начали наводить мосты на второй, но были разбиты и оттеснены в Херсонскую область. Сегодня у нас открыта дорога и на Кропивницкий, и на Кривой Рог, и на Одессу. Для бесплатной эвакуации мы предоставляем наши автобусы, которые использовали для внутригородских перевозок" , – заявил Сенкевич.

По его словам, этой услугой воспользовались уже около 12 тыс. жителей Николаева.