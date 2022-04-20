Горсовет Мариуполя: оккупанты угрожают расстреливать горожан без белых лент

В Мариуполе российские захватчики угрожают открыть огонь по людям, которые выходят на улицу без белых лент. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Укринформ.

«Оккупанты от «мягких» предложений носить белые ленты гражданским, как отметка «свой-чужой» перешли к прямым угрозам об открытии огня на поражение по каждому, кто будет находиться на улице без таких отметок» , - написал Андрющенко в Телеграме.

Он подчеркнул, что российские захватчики постепенно превращают город Мариуполь в настоящее гетто для украинцев, одновременно используя мирных граждан как приманку для обнаружения огневых точек.

Андрющенко ранее сообщал, что захватчики побуждают мариупольцев одевать белую ленту как отметку «свой», и фактически таким образом еще раз используют гражданское население для «приманки» для снайперов и воинов украинской армии. Поскольку именно такая отметка используется российскими военными и может быть ошибочно принята нашими за реального врага.

Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь.

Мариупольский мэр ранее заявлял, что с начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей. По данным Главного управления разведки МОУ, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13-ти российских мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств захватчики пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

В заблокированном Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных жителей.