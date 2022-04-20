Представители власти рассказали об эвакуации из "горячих" областей

Украинцев из "горячих" областей представители власти и общественных организаций призывают эвакуироваться. Об этом народный депутат Украины Виктория Гриб рассказала на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

Отмечается, что сейчас действует программа экстренной эвакуации многодетных семей, детей-сирот и детей с инвалидностью из населенных пунктов Донецкой области в Королевство Швеция, поэтому людям следует воспользоваться этой возможностью.

"Намного легче будет украинским воинам защищать наши территории, если они будут знать, что гражданские уже находятся в безопасности. Это сегодня главное. Я призываю всех подумать о безопасности своих детей, ибо завтра уже может быть поздно. Посмотрите, пожалуйста, на Мариуполь, Волноваху. Люди, мне кажется, отдали бы всё для того, чтобы их близкие были в безопасности, но, к большому сожалению, не было у них такой возможности, и они оставались до последнего момента в своём городе, а потом не могли уже выехать. Не теряйте время, принимайте решение, а мы вам поможем, будем искать, куда вам ехать" , - сказала она на пресс-конференции в Укринформе.

Парламентарий подчеркнула, что мирное население должно понимать, что враг безжалостный, он не отступит, далее в некоторых регионах ситуация может ухудшиться, поэтому не стоит этого ждать.

"Враг сейчас пытается собрать очень много сил на Донбассе и захватить его. Поэтому, прежде всего, мы обращаемся к жителям Донецкой области и других областей, где горячо. Это и Запорожская область, и Харьковская и другие" , – подчеркнула Гриб.

Она отметила, что сейчас работает программа, благодаря которой украинцы могут эвакуироваться за границу. В частности, при поддержке правительства Украины МБФ "Твоя Доброта" совместно со Шведско-Украинской Торговой Палатой и Украинским союзом промышленников и предпринимателей проводит экстренную эвакуацию многодетных семей, детей-сирот и детей с инвалидностью из населенных пунктов Донецкой области в Королевство Швеция.

Директор Международного благотворительного фонда «Твоя Доброта» Иван Степурин обратился к жителям востока Украины:

"От вас нужно только желание на эвакуацию и выйти с нами на связь. А всё остальное мы сделаем так, чтобы вы оказались в безопасном месте, покинули зону тяжелых военных рисков" , - сказал он.

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Степурин добавил, что люди могут обратиться на горячую линию: +38(095) 411-68-17.

По словам президента шведско-украинской Торговой Палаты в Скандинавии Людмилы Лемрини, в Швеции украинцев встретили на достойном уровне. Все мамы с детьми, которые приехали в рамках этой программы, расселены в семьи. Некоторые шведские семьи приютили их сроком от 2 до 6 месяцев. Украинцев там поддерживают и обеспечивают всем необходимым. Волонтеры помогают.

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Как подчеркнул вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников, программа эвакуации работает не только с помощью этих организаций, присоединяются и представители бизнеса, которые работают в разных регионах. Они предоставляют транспорт, товары первой необходимости, организуют переговоры и ищут жильё для переселенцев. Ведётся работа с представителями канадского бизнеса, а также ряда стран ЕС.