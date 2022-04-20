Бербок не видит "табу" в поставках бронетехники Украине

Германия не против предоставить Украине бронированные машины, но на сегодняшний день нет такой техники для немедленной отгрузки.﻿ Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом в Риге 20 апреля, сообщает Укринформ.

Дипломат избежал ответа на вопрос о «сдержанности» Берлина в вопросе предоставления Киеву тяжелых вооружений, заявив, что Германия очень быстро предоставила Украине определенные системы, но запасы Бундесвера «исчерпаны», а вопросы дальнейших поставок должны решаться вместе всеми партнерами в ЕС и НАТО. Однако немецкое правительство будет способствовать скорейшему изготовлению немецкими концернами вооружений, в которых очень нуждаются ВСУ.

Бербок также заверила:

«Поставка Украине бронированных машин, которые уже производят некоторые другие государства, не являются (для Германии - ред.) табу, хотя так может казаться учитывая публичные дискуссии... Такие поставки уже одобрены, но пока не определено, что можно поставить быстро и без задержки».

По ее словам, ФРГ готова поддержать те страны, которые действительно могут быстро переправить в Украину такую ​​технику советского или российского производства.

В то же время глава немецкого МИД отметила, что нужно смотреть на перспективу:

«Речь идет не только о срочной потребности (ВСУ - ред.), речь идет о защите в ближайшие дни и недели - это центральная задача, поэтому союзники должны вместе, а не друг против друга, поддержать Украину. Но речь идет о том, что будет после 3 недель - 3 месяцев, 3 лет, и здесь Германия сможет внести больший вклад. Поэтому мы выделили 1 млрд евро для того, чтобы Украина могла закупить сложные системы».

Кроме того, по ее словам, ФРГ готова помочь в вопросе обучения украинских военных управлению западными образцами артиллерийского оружия.

Министр заявила о готовности поддерживать Украину в ее борьбе, которая также является битвой за свободу Европы. Она подчеркнула, что «Путин не должен выиграть свою противозаконную захватническую войну».

Со своей стороны, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс отметил, что обсудил с коллегой поддержку Вооруженных сил Украины в противодействии российской агрессии.

«Это война, а во время войны используется очень много вооружений, техники» , - отметил дипломат, добавив, что многие страны ЕС, включая Латвию, предоставляют помощь, но потребности Украины больше, чем она уже получила, поэтому помощь должна быть усилена.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы расширить эту помощь. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина выстояла против этой агрессии» , – заявил Ринкевичс, напомнив, что его страна выделила 200 млн евро.

Он согласился с немецкой коллегой, что Запад будет поставлять Украине современные образцы вооружений и тогда, когда активная фаза войны завершится.

Стороны обсудили введенные санкции против РФ и необходимость готовить новые меры, особенно в части недопущения обхода санкций, усиления ограничений в энергетической отрасли и уменьшения зависимости от российских нефти и газа. Бербок в этом контексте отметила, что этот путь отказа от угля, нефти и газа ЕС должен пройти вместе.

Министры также обсудили вопросы расширения НАТО и выразили полную поддержку обретения членства Швецией и Финляндией.

Бербок совершает визиты в страны Балтии 20-22 апреля. В Риге она участвует во встрече формата "В3+1". Планируются ее встречи с руководством трех Балтийских стран, коллегами-министрами, визит в Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям в Риге и контингента Бундесвера в Рукле.