Бербок не видит "табу" в поставках бронетехники Украине
Германия не против предоставить Украине бронированные машины, но на сегодняшний день нет такой техники для немедленной отгрузки. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом в Риге 20 апреля, сообщает Укринформ.
Дипломат избежал ответа на вопрос о «сдержанности» Берлина в вопросе предоставления Киеву тяжелых вооружений, заявив, что Германия очень быстро предоставила Украине определенные системы, но запасы Бундесвера «исчерпаны», а вопросы дальнейших поставок должны решаться вместе всеми партнерами в ЕС и НАТО. Однако немецкое правительство будет способствовать скорейшему изготовлению немецкими концернами вооружений, в которых очень нуждаются ВСУ.
Бербок также заверила:
«Поставка Украине бронированных машин, которые уже производят некоторые другие государства, не являются (для Германии - ред.) табу, хотя так может казаться учитывая публичные дискуссии... Такие поставки уже одобрены, но пока не определено, что можно поставить быстро и без задержки».
По ее словам, ФРГ готова поддержать те страны, которые действительно могут быстро переправить в Украину такую технику советского или российского производства.
В то же время глава немецкого МИД отметила, что нужно смотреть на перспективу:
«Речь идет не только о срочной потребности (ВСУ - ред.), речь идет о защите в ближайшие дни и недели - это центральная задача, поэтому союзники должны вместе, а не друг против друга, поддержать Украину. Но речь идет о том, что будет после 3 недель - 3 месяцев, 3 лет, и здесь Германия сможет внести больший вклад. Поэтому мы выделили 1 млрд евро для того, чтобы Украина могла закупить сложные системы».
Кроме того, по ее словам, ФРГ готова помочь в вопросе обучения украинских военных управлению западными образцами артиллерийского оружия.
Министр заявила о готовности поддерживать Украину в ее борьбе, которая также является битвой за свободу Европы. Она подчеркнула, что «Путин не должен выиграть свою противозаконную захватническую войну».
Со своей стороны, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс отметил, что обсудил с коллегой поддержку Вооруженных сил Украины в противодействии российской агрессии.
«Это война, а во время войны используется очень много вооружений, техники», - отметил дипломат, добавив, что многие страны ЕС, включая Латвию, предоставляют помощь, но потребности Украины больше, чем она уже получила, поэтому помощь должна быть усилена.
«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы расширить эту помощь. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина выстояла против этой агрессии», – заявил Ринкевичс, напомнив, что его страна выделила 200 млн евро.
Он согласился с немецкой коллегой, что Запад будет поставлять Украине современные образцы вооружений и тогда, когда активная фаза войны завершится.
Стороны обсудили введенные санкции против РФ и необходимость готовить новые меры, особенно в части недопущения обхода санкций, усиления ограничений в энергетической отрасли и уменьшения зависимости от российских нефти и газа. Бербок в этом контексте отметила, что этот путь отказа от угля, нефти и газа ЕС должен пройти вместе.
Министры также обсудили вопросы расширения НАТО и выразили полную поддержку обретения членства Швецией и Финляндией.
Бербок совершает визиты в страны Балтии 20-22 апреля. В Риге она участвует во встрече формата "В3+1". Планируются ее встречи с руководством трех Балтийских стран, коллегами-министрами, визит в Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям в Риге и контингента Бундесвера в Рукле.