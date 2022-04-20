Зеленский обсудил с Мишелем евроинтеграцию и поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Еропейского совета Шарлем Мишелем.
"Большой друг Украины – президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты на соответствие критериям ЕС. Спасибо за содержательную встречу и солидарность с народом Украины!", - сообщил президент в Телеграме.
Перед встречей с Зеленским Мишель посетил Бородянку, осмотрев последствия военного вторжения России.