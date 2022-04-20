ОП показал санкционную стратегию против России

Офис президента в среду, 20 апреля, опубликовал план усиления санкций против России, разработанный международной экспертной группой, сообщает Корреспондент.

"Данный документ станет основой для дальнейшей работы нашего правительства по усилению санкционного давления на Россию. Мы будем предлагать нашим партнерам этот список за основу координации введения санкций. Кстати, в документе содержится положение о синхронизации санкционного давления со стороны демократических стран" , – отметил глава ОП Андрей Ермак.

План включает 10 санкционных направлений, среди которых:

признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, а вооруженные силы РФ - террористической организацией;

полный запрет на экспорт российских энергоносителей;

расширение санкций против финансового сектора России и Беларуси;

усиление транспортных и страховых санкций;

расширение и усиление торговых эмбарго и персональных санкций.

Также в плане отмечена важность введения вторичных ограничений и синхронизация усилий мирового сообщества в санкционной политике.

Ожидается, что Евросоюз вернется к вопросу о нефтяном эмбарго против России после 24 апреля - после второго тура президентских выборов во Франции.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия выдержала давление санкциями.