Зеленский не подтвердил передачу проекта документа от РФ

Президент Владимир Зеленский не подтверждает, что Украина получила от России проект документа в рамках переговоров о завершении войны. Об этом он заявил журналистам в Киеве после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает Европейская правда.

На вопрос журналиста он заявил, что не только не видел предложений от России, но и убежден, что их не существует.

"Уверен, что нам ничего не передали" , – подчеркнул Зеленский.

Он также прокомментировал слова Дмитрия Пескова о том, что "мяч на стороне Киева".

"Я в принципе неплохо раньше играл в футбол. Там какие правила: нужно чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч" , – добавил Зеленский.

Как известно, в среду в Кремле заявили, что передали Украине "документ" в рамках мирных переговоров. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк тогда утверждал, что на Банковой изучают позицию РФ.