ГПСУ: пограничники вышли к госгранице трех областей Украины

Украинские пограничники вышли к государственной границе по всем направлениям в Киевской, Сумской и Черниговской областях и восстанавливают обустройство позиций. Об этом рассказал на брифинге спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Корреспондент.

"В рамках возобновления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки. Сначала вместе с Вооруженными силами состоялся выход в пограничные подразделения и другие места дислокации, а дальше в направлении линии государственного контроля, в том числе и на направление пунктов пропуска" , - отметил он.

По словам Демченко, в пределах этих трех областей протяженность границы составляет около 1200 километров. Сейчас идет разведка в пограничных регионах, инженерное обустройство, создаются необходимые опорные пункты, пункты наблюдения и контрольные посты.

Как отметил Демченко, из-за продолжения российской агрессии, классической охраны границы не происходит, поскольку остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов сопредельной территории.

Он напомнил об обстрелах оккупантами Сумской области из Градов и минометных обстрелах позиций пограничников на Черниговщине.

По словам Демченко, возле Сеньковки также обнаруживали группу неизвестных лиц с оружием, которые пытались попасть в Украину. Пограничники открыли огонь. А в Черниговской области были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, которые бросили оккупанты.

Ранее сообщалось, что войска РФ открывали огонь на участке, где Черниговская область Украины граничит с Брянской областью РФ в районе пункта пропуска Вильча.

Также российские военные обстреляли со своей территории приграничные населенные пункты Сумской и Харьковской областей. Есть разрушения и потерпевшие.