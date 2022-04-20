The Guardian сообщил о целях Кремля на новом этапе войны

, сообщает Новое время.

Во время битвы за Донбасс войска РФ ставят себе четыре задачи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на неназванного европейского чиновника.﻿

Отмечается, что на этом этапе войны Кремль планирует:

захват Донбасса;

обеспечение сухопутного корридора в Крым, для которого осажденный город Мариуполь имеет решающее значение;

захват Херсонской области для обеспечения снабжения пресной воды в Крым;

захват дополнительных территорий, которые можно было бы использовать в качестве буфера или козыря в переговорах.

По данным The Guardian, у России остаются три четверти вооруженных сил, с которыми оккупанты начали вторжение в Украину в феврале.