The Guardian сообщил о целях Кремля на новом этапе войны
, сообщает Новое время.
Во время битвы за Донбасс войска РФ ставят себе четыре задачи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Отмечается, что на этом этапе войны Кремль планирует:
- захват Донбасса;
- обеспечение сухопутного корридора в Крым, для которого осажденный город Мариуполь имеет решающее значение;
- захват Херсонской области для обеспечения снабжения пресной воды в Крым;
- захват дополнительных территорий, которые можно было бы использовать в качестве буфера или козыря в переговорах.
По данным The Guardian, у России остаются три четверти вооруженных сил, с которыми оккупанты начали вторжение в Украину в феврале.