Аналитики Oryx: РФ обошла Украину по потерям техники
Россия в ходе войны потеряла в три с половиной раза больше военной техники, чем Украина. Такие данные обнародовал аналитический проект Oryx., сообщает Корреспондент.
По данным аналитиков, Россия уже потеряла 3002 единиц техники, из них:
- 1588 уничтожено;
- 47 повреждено;
- 244 брошено;
- 1123 захвачено.
Больше всего Россия потеряла грузовиков, авто и джипов (834), танков (521), боевых бронированных машин (307), БМП (532).
Украина тем временем потеряла 848 единиц техники:
- 389 уничтожено;
- 22 повреждено;
- 36 брошено;
- 401 захвачено.
Из них – 125 танков, 88 БМП, 75 бронированных машин.
Справка: Oryx считает потери техникой исключительно фото- и видеодоказательствами. Ту технику, которую не зафиксировали на кадрах, они не учитывают.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Украине погибли 20 900 солдат противника. Кроме того, уничтожены более 815 российских танков, 171 самолет и 150 вертолетов.