Аналитики Oryx: РФ обошла Украину по потерям техники

Россия в ходе войны потеряла в три с половиной раза больше военной техники, чем Украина. Такие данные обнародовал аналитический проект Oryx.﻿, сообщает Корреспондент.

По данным аналитиков, Россия уже потеряла 3002 единиц техники, из них:

1588 уничтожено;

47 повреждено;

244 брошено;

1123 захвачено.

Больше всего Россия потеряла грузовиков, авто и джипов (834), танков (521), боевых бронированных машин (307), БМП (532).

Украина тем временем потеряла 848 единиц техники:

389 уничтожено;

22 повреждено;

36 брошено;

401 захвачено.

Из них – 125 танков, 88 БМП, 75 бронированных машин.

Справка: Oryx считает потери техникой исключительно фото- и видеодоказательствами. Ту технику, которую не зафиксировали на кадрах, они не учитывают.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в Украине погибли 20 900 солдат противника. Кроме того, уничтожены более 815 российских танков, 171 самолет и 150 вертолетов.