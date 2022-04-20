Кабмин одобрил план строительства жилья для переселенцев

Кабмин принял решение о правилах строительства временного жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом заявила пресс-служба Министерства развития общин и территорий, сообщает Корреспондент.

"Кабинет министров Украины принял решение, благодаря которым расширяются механизмы обеспечения жильем наших граждан, которые в результате вооруженной агрессии РФ вынуждены были переселиться из опасных регионов в другие области Украины" , - говорится в пресс-релизе министерства.

В частности, правительство приняло постановление "Некоторые меры формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутри перемещенных лиц", которым утверждены порядки по формированию фондов жилья для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания переселенцев и выкупа, строительства жилья с целью передачи для временного проживания внутри перемещенных лиц.

Отмечается, что строить такое жилье будут в регионах Украины, где не ведутся боевые действия, по типовым проектам строительства жилья с применением современных технологий быстрого строительства.

Предполагается, что финансирование строительства будет проводиться за счет госсредств, средств уставного капитала Госмолодежжилья, местных бюджетов, международных доноров, добровольных взносов физических и юридических лиц, других источников.