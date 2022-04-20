ГУР: бомбардировкой Мариуполя руководит уроженец Одессы

Уроженец Одессы Сергей Кобылаш руководит бомбардировкой Мариуполя. Об этом информировало главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Корреспондент.

"Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками осуществлено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя" , - говорится в заявлении﻿.

Сергей Кобылаш. Фото gur.gov.ua

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Получил образование в Ейском высшем военном авиаучилище, после этого окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба ВС РФ.

Участвовал в обеих кампаниях в Чечне, в войнах в Грузии, Сирии, а теперь и в Украине.

Украинская разведка также опубликовала персональные данные и московский адрес военного преступника.

Ранее СБУ опубликовала аудиоперехват разговоров захватчиков, из которых стало известно, что они планируют сравнить Азовсталь с землей, сбросив "трехтонные сюрпризы с неба".

Накануне сообщалось, что на Азовсталь сбросили сверхтяжелые авиабомбы.