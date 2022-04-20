Кипр лишил паспортов еще четырех подсанкционных россиян

Правительство Кипра приняло решение об аннулировании кипрских паспортов еще четырем гражданам РФ, попавшим под санкции Евросоюза, сообщает Укринформ.

Как передают местные СМИ,﻿ решение также касается иждивенцев четырех неназванных лиц, таких как их дети, которые, вероятно, также получили кипрские паспорта.

Пока неизвестно, сколько всего иждивенцев, связанных с этими четырьмя россиянами, попавшими под санкции ЕС, могли иметь кипрские паспорта.

Отмечается, что Кипр предоставил гражданство 2 886 гражданам России, среди которых инвесторы и их семьи за период с 2007 года по август 2020 года.

Две недели назад стало известно, что власти Кипра аннулируют паспорта четырех подсанкционных россиян, получивших гражданство в рамках инвестиционной схемы, которая была прекращена в конце 2020 года.