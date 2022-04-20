Кипр лишил паспортов еще четырех подсанкционных россиян
Правительство Кипра приняло решение об аннулировании кипрских паспортов еще четырем гражданам РФ, попавшим под санкции Евросоюза, сообщает Укринформ.
Как передают местные СМИ, решение также касается иждивенцев четырех неназванных лиц, таких как их дети, которые, вероятно, также получили кипрские паспорта.
Пока неизвестно, сколько всего иждивенцев, связанных с этими четырьмя россиянами, попавшими под санкции ЕС, могли иметь кипрские паспорта.
Отмечается, что Кипр предоставил гражданство 2 886 гражданам России, среди которых инвесторы и их семьи за период с 2007 года по август 2020 года.
Две недели назад стало известно, что власти Кипра аннулируют паспорта четырех подсанкционных россиян, получивших гражданство в рамках инвестиционной схемы, которая была прекращена в конце 2020 года.