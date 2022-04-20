СНБО: неспособность США заменить российский газ в ЕС - фейк

Российская пропаганда активно продвигает утверждение, что США не могут заменить поставки российского газа в ЕС в случае прекращения транспортировки. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Укринформ.

"Общий объем добычи сжиженного газа в США составляет 120 миллиардов кубометров в год и к 2025 году увеличится еще на 70 миллиардов кубометров. Проекты с совокупным объемом добычи 206 миллиардов кубометров газа уже получили в США федеральные разрешения" , - информируют в Телеграме СНБО.

Там напомнили, что в прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о соглашении, заключенном с президентом США Джо Байденом, согласно которому США увеличат дополнительные поставки в ЕС сжиженного газа до 50 миллиардов кубометров в год.

"Эти поставки постепенно заменят импорт ЕС из России, который в прошлом году составлял 155 миллиардов кубометров газа" , - отмечают в СНБО.

Таким образом, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, поставленная Европой задача ликвидировать зависимость от российского газа призвана нивелировать намерения российского руководства использовать поставки энергоносителей в ЕС в качестве рычага влияния.