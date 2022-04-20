CNN: Гайдай сообщил, что оккупанты контролируют 80% Луганщины

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что 80% территории Луганской области находится под контролем страны-агрессора, сообщает Новое время.

"Россия, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться дальше" , — сообщил он в комментарии CNN.

Он добавил, что российские оккупанты сильно рассредоточились.

"У нас здесь очень серьезная ситуация. Всю Луганскую область обстреливают. Нет безопасных городов… Мы понимаем, что российская власть будет идти вперед и будет уничтожать все на своем пути. Поэтому мы пытаемся максимально эвакуировать всех" , — сообщил Гайдай.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ заявляли, что россияне начали большую «битву за Донбасс».

Минобороны Украины отмечало, что российские войска пошли в наступление на востоке Украины, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

При этом Вашингтон убежден, что Россия за время нового наступления на восток Украины не захватила никаких значимых территорий.