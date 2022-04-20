Украина поддерживает гуманитарную паузу от ООН
Украина поддерживает инициативу генсека ООН ввести пасхальную четырехдневную гуманитарную паузу в Украине. Об этом говорится в комментарии МИД, сообщает Корреспондент.
"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя. Высоко ценим готовность ООН обеспечить доставку крайне необходимой гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины при достижении "режима тишины", - сказано в заявлении.
В МИД отмечают, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, а также гуманитарного персонала и журналистов.
"Призываем Россию к полному уважению международных усилий по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. РФ также должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования", - призвали в МИД.
Там напомнили, что блокады российскими военными украинских городов, в частности, Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям.
"Россия должна немедленно прекратить эти блокады. Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход гражданских лиц, спасающихся от агрессии и насилия", - сказано в сообщении.
"Украина всегда была и остается преданной разрешению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", - добавили в МИД.