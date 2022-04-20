Украина поддерживает гуманитарную паузу от ООН

Украина поддерживает инициативу генсека ООН ввести пасхальную четырехдневную гуманитарную паузу в Украине. Об этом говорится в комментарии МИД, сообщает Корреспондент.

"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя. Высоко ценим готовность ООН обеспечить доставку крайне необходимой гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины при достижении "режима тишины" , - сказано в заявлении.

В МИД отмечают, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, а также гуманитарного персонала и журналистов.

"Призываем Россию к полному уважению международных усилий по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. РФ также должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования" , - призвали в МИД.

Там напомнили, что блокады российскими военными украинских городов, в частности, Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям.

"Россия должна немедленно прекратить эти блокады. Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход гражданских лиц, спасающихся от агрессии и насилия" , - сказано в сообщении.