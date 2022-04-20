Глава МВФ: Украина запросила $5 млрд ежемесячной финпомощи

Украина просит международных партнеров о финансовой помощи в 5 млрд долларов ежемесячно. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Корреспондент.

"Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц" , - сказала она, отметив, что это вряд ли превышает потребности страны.

Глава МВФ сообщила, что фонд обсуждает запрос Украины с партнерами. По ее словам, МВФ взаимодействует с украинским Минфином по поводу оценок необходимого финансирования на ближайшие три месяца.

Георгиева также отметила, что запрашиваемая сумма не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного войной.