ВСУ: на Луганщине уничтожена группа "вагнеровцев"

Украинские военнослужащие уничтожили группу российских наемников возле города Попасная в Луганской области. Об этом заявила 24 ОМБр имени короля Даниила, сообщает Корреспондент.

"Военнослужащие Королевской бригады с радостью встретили очередную партию наемников из частной военной компании Лига (бывшая Вагнер). Оккупанты почти добежали до Попасной, устали и получили "заслуженный вечный отдых" , – информировали военные в Facebook.

В свою очередь главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов уточнил, что были уничтожены 10 наемников, завербованных в Ливии.