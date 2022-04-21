Одна из крупнейших сталелитейных компаний мира отказалась работать с РФ

Сталелитейная компания Tata Steel из Индии отказалась от сотрудничества с Российской Федерацией. Теперь все сталелитейные предприятия компании будут использовать альтернативные источники сырья, сообщает УНИАН.

"У Tata Steel нет операций или сотрудников в России. Мы приняли осознанное решение прекратить вести бизнес с Россией", - говорится в сообщении пресс-службы Tata Steel.

Отмечается, что сталелитейные предприятия компании в Индии, Великобритании и Нидерландах перешли на альтернативные источники сырья, чтобы "покончить с зависимостью от России".

Справка. Tata Steel Group - сталелитейная компания из Индии. В рейтинге крупнейших в мире по объему произведенной стали занимает 10 строчку. Компания также занимается добычей железной руды и угля.