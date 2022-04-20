Верещук сообщила о частичном срыве гумкоридора из Мариуполя

Вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российские оккупанты не прекратили обстрелы, из-за чего гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось, сообщает Новое время.

"Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня. Также из-за свойственной им неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых" , — сообщила Верещук в Telegram-канале.

Вице-премьер подчеркнула, что утром украинская сторона возобновит усилия на Мариупольском направлении и продолжит бороться за каждого жителя города.

Вечером 20 апреля начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире всеукраинского марафона заявил, что эвакуационный коридор, который обещали открыть российские оккупанты, частично начал работать, но эвакуированные еще не добрались до подконтрольной украинским властям территории.

"В этом коридоре было заявлено одно количество автобусов… их было намного меньше, в точках сбора люди собрались, но мало кто попал в автобусы. Сейчас часть этих автобусов идет по определенному РФ маршруту движения. Как только они будут на связи, мы сразу сообщим, кто из жителей Мариуполя добрался до подконтрольной Украине территории и будет ли возможность работать по этому алгоритму в следующие дни", — сказал Кириленко.