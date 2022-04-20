Нуланд: к эвакуации гражданских из Мариуполя может подключиться НАТО

Союзники по НАТО могут быть привлечены к усилиям по безопасному выводу гражданского населения и раненых из окруженного российскими войсками Мариуполя.﻿ Об этом сказала телеканалу CNN заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сообщает Укринформ.

«Была определенная надежда, что россияне могут разрешить безопасный вывод гражданских и раненых военных из Мариуполя» , - цитирует телеканал заместителя госсекретаря США.

Нуланд добавила, что, по её мнению, если это произойдет, "в этом будут задействованы союзники по НАТО". Представитель Госдепартамента не уточнила, как именно Альянс может быть привлечен к выводу людей.

В то же время она заметила, что такие договоренности «неоднократно срывались», и, в конечном итоге, по её словам, именно российская сторона гарантирует разрешение для безопасного вывода людей.

Нуланд также отметила, что осада Мариуполя и то, каким способом это происходит, свидетельствует о «жестокости этой войны» и военных преступлениях, которые совершает Владимир Путин.