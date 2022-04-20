ОВА: оккупанты блокируют "зеленые коридоры" на Херсонщину

Гуманитарная ситуация в Херсонской области продолжает быть напряженной – российские захватчики не дали ни одного официального «зеленого коридора»﻿. Об этом заявил руководитель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, сообщает Укринформ.

"Гуманитарная ситуация очень тяжелая. Подчеркиваю ещё раз: с первого дня, как бы ни билось, ни работало высшее руководство нашего государства, вице-премьер Ирина Верещук, Офис Президента (Кирилл Тимошенко, Сергей Трусов), нам не дали ни одного официального "зеленого коридора" , - отметил Лагута в интервью для проекта Радио Свобода "Новости Приазовья".

Он подчеркнул, что на Херсонщину со стороны Днепра, Кривого Рога, Николаева можно доставить сотни фур, вагонов с медпрепаратами, продуктами, но приходилось завозить всё это тропами, маленькими партиями. Теперь помощь провозят через блокпосты волонтеры. Однако для обеспечения области этого недостаточно.

На все просьбы украинской власти, просьбы высшего руководства государства российские оккупационные силы отвечают, что сами будут обеспечивать продуктами, медикаментами область, "здесь Крым помогает", отметил Лагута.