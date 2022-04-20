Украинская морская охрана объявила минную опасность в устьях Дуная

Морская охрана ГПСУ запретила рыболовство и судоходство в девяти устьях реки Дунай в связи с опасностью подрыва судов на дрейфующих минах, заложенных в Черном море россиянами. Соответствующее сообщение командира 18-го отряда Морской охраны ГПСУ обнародовала 20 апреля пресс-служба исполкома Вилковского горсовета Одесской области, сообщает Укринформ.

«Из-за минной опасности запрещен судопроход по устьям Очаковское (0-6 км), Прорва, Полуденное, Потапово, Анкудиново, Быстрое, Восточное и Цыганское, в части Старостамбульского устья (от устья Лимба до точки впадения в Черное море), а также на соединительном канале и в Жебрияновской бухте» , - говорится на странице исполкома в Фейсбуке.

Отмечается, что запрещен выход маломерных судов во внутренних водных путях украинского района Дуная.