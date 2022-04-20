В Бородянке завершили разбирать завалы

В поселке Бородянка Киевской области спасатели разобрали все завалы разрушенных во время боевых действий зданий, обнаружили 41 погибшего.﻿ Об этом информирует Общественное со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Бородянского поселкового совета Георгия Ерко, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день разобрали все завалы, уничтожены полностью 8 (многоэтажных — ред.) домов, 32 дома повреждены частично" , - отметил Ерко.

По его данным, на территории Бородянской громады около 500 частных домов были уничтожены полностью, частично разрушены или получили повреждения еще около 450 домов.

"Из-под завалов извлекли 41 человека, а тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде" , - сообщил Ерко.

Чиновник отметил, что некоторых еще успели похоронить на кладбище, речь идет примерно о 100 погибших. Захватчики не разрешали похоронить людей и даже унести тела на протяжении 10-15 дней.

"Нужно было идти в комендатуру, с кем-то договариваться, потому что движение по центральным улицам было запрещено" , - добавил председатель поселкового совета.

Он подчеркнул, что в случае неповиновения россияне могли расстрелять людей.