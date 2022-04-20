В Бородянке завершили разбирать завалы
В поселке Бородянка Киевской области спасатели разобрали все завалы разрушенных во время боевых действий зданий, обнаружили 41 погибшего. Об этом информирует Общественное со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Бородянского поселкового совета Георгия Ерко, сообщает Укринформ.
"На сегодняшний день разобрали все завалы, уничтожены полностью 8 (многоэтажных — ред.) домов, 32 дома повреждены частично", - отметил Ерко.
По его данным, на территории Бородянской громады около 500 частных домов были уничтожены полностью, частично разрушены или получили повреждения еще около 450 домов.
"Из-под завалов извлекли 41 человека, а тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде", - сообщил Ерко.
Чиновник отметил, что некоторых еще успели похоронить на кладбище, речь идет примерно о 100 погибших. Захватчики не разрешали похоронить людей и даже унести тела на протяжении 10-15 дней.
"Нужно было идти в комендатуру, с кем-то договариваться, потому что движение по центральным улицам было запрещено", - добавил председатель поселкового совета.
Он подчеркнул, что в случае неповиновения россияне могли расстрелять людей.