Данилов назвал фактор приближения победы Украины в войне

Эффективность западного оружия и храбрость украинских военных помогли оттеснить российские войска из северных регионов Украины. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Укринформ.

«С начала войны у нас было противотанковое оружие, которое оказалось очень эффективным. Мы уничтожали много танков и российскую бронетехнику. Благодаря эффективности этого оружия и храбрости наших воинов, мы вытеснили их из Киевской, Черниговской и Сумской областей. И если они (Россия – ред.) говорят, что ушли по своей воле, это неправда» , - сказал Данилов.

Он также призвал западных союзников ускорить предоставление более тяжелого вооружения, поскольку украинские силы ведут вторую фазу войны, которая сосредоточена на востоке.

«Сейчас необходимо тяжелое оружие, необходима бронетехника. Нам необходима дальнобойная артиллерия. Она нам очень, очень необходима» , – отметил секретарь СНБО.

На вопрос, как закончится война, Данилов ответил, что она закончится победой Украины.