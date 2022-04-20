Мишель анонсировал запуск трастового фонда солидарности с Украиной

Европейский Союз 5 мая объявит о начале действия трастового фонда солидарности с Украиной. Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель заявил на совместном брифинге в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Укринформ.

«Мы предпримем все меры (чтобы поддержать Украину – ред.). Мы имели возможность с господином президентом обсудить детали такой помощи. Несколько недель назад, когда мы говорили по телефону, решили сделать трастовый фонд солидарности с Украиной. 5 мая будем иметь возможность объявить о начале его действия. Это будет донорская международная конференция вместе с Польшей, Швецией при поддержке Еврокомиссии, всех стран-членов» , – сказал Мишель.

По его словам, МВФ, Всемирный банк и другие организации будут участвовать в мобилизации средств на поддержку Украины. Планируется направлять эти средства, чтобы Украина смогла осуществить все социальные выплаты.

Глава Евросовета также отметил, что ЕС имеет стратегические идеи по ускорению процесса восстановления Украины.